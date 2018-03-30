«Укрзализныця» увеличила до 23 количество дополнительных поездов к Пасхе

Продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных 12 дополнительных поездов, назначила еще 11 составов, сообщил на своей странице в Facebook и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Всего на пиковые даты с 6 по 10 апреля компания назначила 23 дополнительных поезда в популярных направлениях.

В частности, назначен дополнительный поезд № 235 Ужгород - Харьков будет курсировать до Ужгорода 6, 9 апреля, отправление в 10:27 и прибытие в 11:50. Отправление из Ужгорода 4, 7 и 10 апреля в 18:00 и прибытие в Харьков на следующий день в 19:30.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

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Поезд № 243/244 Киев - Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и прибытие во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 09:40 и прибытие в 19:05.

Поезд № 755/756 Киев - Львов 6 и 9 апреля отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43. В обратном направлении отправление в 23:00 и прибытие в 5:18.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 207 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 6 и 8 апреля, в обратном направлении - 7 и 9 апреля. Поезд будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.

Поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 6 апреля в 15:21 отправится из Киева и прибудет в Черновцы в 08:15. В обратном направлении отправится 9 апреля в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:38 и прибытия в Одессу 17:41. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в 20:37.

Поезд № 201/202 Днепр - Киев будет курсировать в Киев 5 апреля и обратно 10 апреля. Отправление из Днепра в 20:42 и прибытие в Киев в 4:54. В обратном направлении отправление в 21:42 и прибытие в 6:20.

Поезд № 780/779 Винница - Сумы будет курсировать 6, 7 и 9 апреля. Отправление из Винницы в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении - отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 228 Одесса - Львов отправится из Одессы 7 апреля в 23:29 и прибудет во Львов в 20:40. В обратном направлении поезд отправится 8 апреля в 20:40 и прибудет в Одессу в 09:12.

Поезд № 272/271 Одесса - Харьков 5 и 9 апреля в 16:01 отправится из Одессы и прибудет в Харьков в 8:02. В обратном направлении поезд отправится 6 и 10 апреля в 16:13 и прибудет в Одессу в 09:03.

Поезд № 210/209 Черновцы - Днепр 7 апреля отправится в 12:25 и прибудет в Днепр в 12:34 следующего дня. 8 апреля поезд отправится из Днепра в 17:31 и прибудет в Черновцы в 16:07.

Поезд № 232 Запорожье - Львов отправится 6 апреля в 15:01 и прибудет во Львов в 10:22.

Поезд № 276/275 Львов - Днепр осуществит рейсы 4, 6, 7,8 и 9 апреля в Днепр и 5, 7, 8 апреля - во Львов. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепра в 08:15, в обратном направлении - отправление в 16:30 и прибытие во Львов в 10:55.

Поезд № 233 Кривой-Рог - Ивано-Франковск отправится 8 апреля в 16:58 и прибудет в Ивано-Франковск в 12:55. В обратном направлении отправление 9 апреля в 14:58 и прибытие в 11:18.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 7 и 9 апреля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.

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Также назначены поезда на дополнительные рейсы:

Поезд № 63 Днепр - Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля. Отправление из Днепра в 19:37 и прибытие в Одессу в 6:38. Отправление из Одессы в 21:54 и прибытие в Днепра в 08:50.

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:04, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Поезд № 95 Черкассы - Львов осуществит дополнительный рейс 8 апреля и обратно 9 апреля. Отправление из Черкасс в 19:23 и прибытие во Львов в 10:45. Отправление из Львова в 12:50 и прибытие в Черкассы в 4:16.

Поезд № 787/788 Харьков - Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновки в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Поезд № 736 Киев - Запорожье осуществит рейсы 7 апреля. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в Запорожье в 21:58. В обратном направлении поезд отправится в 22:58 и прибудет в Запорожье в 06:10 следующего дня.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезда уже открыта на сайте «Укрзализныци» booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, назначила 18 дополнительных поездов.