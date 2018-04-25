Neoplan или «скотовозка»: на чем будут ездить украинцы после изменений на рынке пассажирских перевозок

«Как это все надоело – снова подняли стоимость проезда, а возят как собак в будке», «Сядешь, и не заешь, куда ноги деть. Летом – сауна, зимой все отмерзает, кругом грязь», «На 15 мест набьется 30 человек. Баулы и ведра на головах», «Когда уже будет комфорт, а потом – поднятие цен?», - пожалуй, такие мысли посещают всех пассажиров междугородних маршруток.

Самые смелые иногда их даже высказывают вслух. Причем, сдабривая «крепкими» не номенклатурными выражениями. Но непереводимый фольклор враз прекращается, как только водитель скажет: «Сейчас вообще никуда не поеду…».

Такая ситуация - типична для любого «автовокзала», которыми обросли прилегающие к выезду из столицы станции метро. Не понять возмущение людей, многие из которых ежедневно по несколько часов проводят в «бусах», добираясь на работу в областные и районные центры, невозможно. Более двадцати лет в самой востребованной сфере услуг – пассажирские междугородние перевозки - ничего не меняется к лучшему. Налицо только деградация.

Но не исключена вероятность того, что в ближайшее время все изменится. По крайней мере, в этом уверяют в Министерстве инфраструктуры. Эксперты же менее оптимистичны и говорят, что надежды на прогресс слишком мало – комфорт пассажирам пока может только сниться…

Правительственные нововведения

Реформа рынка пассажирских перевозок началась в 2014 году, когдаКабинет министров взялся за реорганизацию погрязших в коррупционных скандалах Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте («Укртрансинспекция») и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте («Укрморречинспекция») путем их слияния в единое ведомство – Государственную службу по безопасности на транспорте. Именно этот, по статусу центральный орган исполнительной власти, работа которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры, был призван изменить положение вещей на транспорте, в том числе пассажирском.

Полноценно «Укртрансбезопасность» начала работу с 2016 года. С того времени и стартовало лицензирование пассажирских перевозок. Выдача разрешения для выхода перевозчика на маршрут производилась путем проведения конкурса. Это касалось межобластных и междугородних дальних сообщений. Судьбу внутриобластных, внутрирайонных и городских (пригородных включительно) маршрутов решала местная власть.

Время шло, но схема не сработала. Украинцы продолжали добираться до нужного населенного пункта в запрещенных к тому времени для перевозок, переоборудованных из грузовых в пассажирские «спринтерах», или в разбитых донельзя автобусах советских времен. Хотя на рентабельных маршрутах, которые сообщают крупные областных центры или курортные города, все же появились современные «бусы». Но и цена проезда, соответственно, возросла. К тому же стали активничать «нелегалы» - бесконтрольные, прозванные в народе «черные маршруточники».

Кабмин решил кардинально изменить ситуацию на этом рынке, и в начале февраля внес изменения в «Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта» и «Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования».

Отныне предоставлять разрешение на межобластные маршруты будет исключительно Министерство инфраструктуры по заявочному принципу.

Все будет выглядеть следующим образом: перевозчик подает организатору - Мининфраструктуры - пакет необходимый документов, созданная комиссия рассмотрит их, и если перевозчик соответствует всем требованиям, то он получит разрешение работать на межобластном маршруте. Главные критерии оценки - комфорт и безопасность автобусов, они должны быть доступны людям с ограниченными возможностями.

Читайте такжеКабмин дал старт реформе рынка автобусных перевозок

«Преимущество на конкурсе будет предоставляться перевозчику, который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности», - подчеркнул глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Городские, пригородные и междугородние внутренние областные перевозки хоть и останутся в ведомстве местной власти, но принцип «бального» конкурса на предоставление разрешения выхода на маршрут немного изменится. И если раньше зачетные баллы перевозчику во время участия в конкурсе начисляли за такие нормы как количество работников на предприятии, количество транспортных средств, то теперь приоритетом станут опять-таки экологичность транспорта, качество и доступность для лиц с ограниченными возможностями.

Новшества, по мнению правительства, позволят сделать рынок пассажирских перевозок конкурентным, прозрачным, что сведет на нет коррупционную составляющую. То есть, по сути, он станет максимально приближенным к европейскому. И комфорт пассажирам в дороге будет обеспечен.

«Мы считаем, что в результате этой реформы на межобластных перевозках появятся современные автобусы Neoplan. Маршрутки исчезнут... На внутренних областных, на районных маршрутах этот процесс займет чуть больше времени, потому как полностью эту реформу не удалось имплементировать», - резюмировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Предлагаемые профильным министерством нововведения, на первый взгляд, вселяют надежду на положительные перемены. Но это только на первый взгляд…

Кому - Neoplan, а кому - «скотовозка»

Принцип заработка перевозчиков прост – приносящий деньги рентабельный маршрут, то есть, востребованный. Поэтому на таких маршрутах комфортные автобусы не в диковинку. А нерентабельные маршруты, к примеру, из районного центра Житомирской области в Киев, - обслуживают одни злополучные «спринтера», давно отработавшие свой срок, не отвечающие правилам безопасности. Изменит ли реформа положение вещей?

Глава Всеукраинского независимого профсоюза работников транспорта Виктор Гербеда считает, что на комфорт в поездке, особенно на периферии, в ближайшее время надеяться не стоит.

«Проблема заключается в том, что не была сформирована та политика, которая бы способствовала цивилизованной организации пассажирских перевозок на соответствующем транспорте - крупногабаритном, комфортном и современном. Нет никаких механизмов стимулирования и компенсаций перевозчикам, чтобы они могли приобретать новый транспорт. У людей нет денег на покупку современных автобусов», - отметил Гербеда.

По его словам, профсоюз предлагает разработать и ввести в действие, как это делается в европейских странах, госпрограмму обновления автопарков: «В Европе действует система лизинга, кредитные ресурсы там дешевые, поэтому автобусы меняются каждые 5-7 лет. Все игроки рынка заинтересованы предлагать качественные перевозки, потому что высокая конкуренция. В Украине же механизма поддержки перевозчиков нет. А государство должно стимулировать улучшение такой значимой социальной услуги как общественные перевозки».

Он также подчеркнул, что профсоюз неоднократно обращался в министерство со своими предложениями, но реакции на них нет.

«При нашей политике на комфорт надеяться не стоит, мы еще долго будем ездить на «спринтерах». Ни нынешняя власть не может обеспечить обновление подвижного состава, ни инвестор в этот бедлам не пойдет», - подчеркнул Гербеда.

Юрист Александр Вишневый считает, что власть приняла решение о принципе выхода перевозчика на межобластные выгодные маршруты, но не решила главного – по каким правилам будут работать на убыточных маршрутах. Ранее действовало условие – берешь рентабельный маршрут, а в нагрузку – 2 нерентабельных. И за счет этого держался баланс. Теперь рынок отпустили в свободное плавание, но вопрос – кто же будет возить пассажиров на невыгодных маршрутах и на чем, остался открытым.

«Чтобы реформа была удачной, нужно спросить у людей – чего вы хотите. Не хотите маршруток, тогда нужны автобусы. И нужно сделать комфортабельные автобусы доступными для транспортников. Проблема у нас не из-за того, что транспортники не хотят покупать новые современные автобусы, а в том, что они не могут их приобрести. Пошлины на ввоз такого транспорта зашкаливают – 20 тысяч евро автобус стоит в Европе, у нас - плюс пошлины - все 80 тысяч. Но если даже перевозчик его купит, то, с учетом тарифа, будет 20 лет «отбивать» стоимость. А люди не могут платить еще больше за проезд, у них самих средств не хватает. Проблему может решить только чиновник - сделать дешевле растаможку. А делать не хотят – есть же «Богданы», которые и автобусом назвать нельзя. К тому же, их стоимость - 2,5 миллиона. Люди каждый день ездят в крупные города на работу, добираются на «спринтерах», но если условия заработают, то на чем будут ездить – крупногабаритных, с низкой посадкой, с кондиционером? Где их взять? Стимулов, которые давно действуют в Европе, для приобретения такого транспорта нет. Это не реформа, это - профанация», - считает юрист.

Глава совета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов убежден, что именно отсутствие контроля и ответственности заказчиков перевозок, контролирующих органов, и привело к тому, что мы наблюдаем в данное время на рынке перевозок пассажиров автобусами.

«Что нужно сделать, чтобы люди могли десятки километров ехать в комфорте? На самом деле, эта проблема носит комплексный характер. Чтобы понимать проблему рынка, необходимо его наличие и инструменты контроля. На сегодняшний день «Укртрансбезопасность» со своей задачей не справилась. Это значит, что прозрачного рынка нет. Отсюда вытекает, что мы не знаем суммы заработков перевозчиков, а затратную часть они показывают всю. Почему они часть денег выводят в тень? - Часть затрат они осуществляют на наличный расчет, к примеру, покупка и замена запчастей на б/у, так как новые стоят дорого. Вторая не менее важная проблема - налогообложение, которое «съедает» средства, которые могли бы остаться для инвестиций. Плюс, «дорогие» кредиты. Чтобы купить новый или б/у автобус Евро-4 или Евро-5, перевозчикам необходимо вложить достаточно внушительную сумму под неподъемные проценты. И пока не будут решены комплексные проблемы, пока организаторы конкурса не возьмут на себя ответственность и не предоставят прозрачные условия, не возобновят контроль за выполнением обязательств, мы так и будем ездить на некомфортных автобусах», - подчеркнул Наумов.

Реформа пассажирских перевозок вошла в активную фазу. Конечно, бурлящие вокруг нее страсти вскоре утихнут. Все разберутся – кто, куда и на чем будет возить пассажиров. И очень важно, чтобы главную выгоду от перемен получил рядовой украинец, чтобы на работу или дачу он добирался на комфортных, современных автобусах – по-европейски. А для этого власти предстоит сделать еще многое. Сломать десятилетиями гниющую систему в мгновение ока невозможно. Но и времени раскачиваться нет.

Нана Черная