Время проезда по трассе Одесса-Рени после ремонта сократится на 2,5 часа - Порошенко

На сегодняшний день отремонтировано 195 км автодороги, осталось - 94 км.

Время проезда по трассе Одесса-Рени после ремонта, который завершится в 2018 году, сократится на 2,5 часа, а средняя скорость с 50 км/ч увеличится до 90 км/ч.

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Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«2018 - год завершения ремонта дороги Одесса-Рени. Уже отремонтировано 195 км автодороги, осталось - 94 км, которые завершат в этом году. Финансирование ремонта дороги осуществлялось благодаря инициированному мною проекту выделения средств от перевыполнения таможенных поступлений», - отметил президент.

Он добавил, что отремонтированная трасса будет большим транспортным коридором, который повысит экономический и туристический потенциал целого региона.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина в 2018 году проведет наиболее масштабные дорожные работы за всю историю независимости.

Кабмин в 2018 году планирует обеспечить ремонт 4-5 тыс. км дорог государственного значения. Гройсман отметил, что в этом году на дорожные работы будет потрачено около 2 млрд долл.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет. Правительство планирует в 2018-2022 годах отремонтировать около 20 тыс. км украинских дорог с финансированием около 300 млрд грн.