Операторы рассказали, как проверить SIM-карту на доступ к 4G

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Украинские мобильные операторы показали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь четвертого поколения.

Об этом Lifecell, Vodafone и Kyivstar сообщили на сайтах и SMS-рассылками, пишет Экономическая правда.

Для быстрой проверки операторы предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafone – *222#, для Kyivstar – *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Как известно, украинские мобильные операторы 30 марта запустили связб четвертого поколения в крупнейших городах.

Пока что новый стандарт запущен в 20 городах, в частности: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

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Запуск первых базовых станций 4G стал возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы.

Как известно, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило 7,89 миллиарда за 4G.