"Укрзализныця" подняла цены на билеты, но не сильно - СМИ

Тариф на пассажирские перевозки во внутреннем железнодорожном сообщении вырос на 1%.

ПАТ "Укрзализныця" с воскресенья, 1 апреля, повысило тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении.

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Об этом сообщает ЦТС.

"Рост цен связан с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, пояснили в компании-перевозчике", - говорится в сообщении.

Соответствующие коэффициенты зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19 марта 2012 года и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21 июля 2014 года. В период 1 по 27 апреля используется коэффициент 1,02 (в марте - 1,01), во время майских праздников, с 28 апреля по 8 мая, - коэффициент 1,03.

"Вместе с тем, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7", - отмечают в компании-перевозчике.

Таким образом, стоимость билетов зависит от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Цены на билеты в период летних отпусков одни из самых высоких, дороже только на зимние праздники, с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.

Напомним, в ПАТ "Укрзализныця" анонсировали первый этап роста цен на билеты в пассажирских поездах с 1 апреля на 10%.

В последний раз перевозчик повышал тарифы на пассажирские перевозки в 2014 году. "С тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в 4-6 раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны железной дороге, существенно выросли цены", - аргументировал необходимость повышения тарифов директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев.