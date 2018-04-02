Омелян рассказал, когда в Украине может появиться тестовая площадка Hyperloop

Омелян отметил, что "это большой проект, который требует много усилий, много координации".

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала Еспресо.TV.

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"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

По его словам, только после этого можно переходить "к строительству тестовой площадки".

"В наших планах - это 2019", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует "много усилий, много координации".

Как сообщал УНИАН, 22 февраля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.