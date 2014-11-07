ПЖД в январе-октябре перевезла в спецвагонах 847 автомобилей

«В январе-октябре 2014 года спецвагонами было перевезено 847 автомобилей: из Днепропетровска в Киев и обратно - 696, в направлении Трускавца и обратно – 151», - сказано в сообщении.

В частности, вагоны-автомобилевозы курсируют в составе поездов № 79/80 сообщением Днепропетровск - Киев - Днепропетровск и № 41/42 по маршруту Днепропетровск - Трускавец – Днепропетровск.

Читайте также"Укрзализныця" включит вагон-автомобилевоз в состав поезда Киев-Донецк

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-сентябре 2014 года перевезла в спецвагонах 834 автомобиля своих пассажиров.

Также сообщалось, что Приднепровская железная дорога за 1 квартал 2013 года перевезла в спецвагонах 249 авто.

Железные дороги Украины в 2013 году перевезли в вагонах-автомобилевозах около 2,5 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Автомобилевоз - это двухъярусный вагон с 8 местами для легковых мало- и среднегабаритных автомобилей (максимально допустимая высота автомобиля - 1,7 м) общим весом 10 тонн. Места снабжены блокировками автомобилей во время движения поезда, а вагон защищен сеткой.