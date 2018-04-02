7 апреля коммунальный транспорт будет работать на час дольше, 8 апреля метро откроется на час раньше.

В Киеве в Пасхальную ночь будет продлена работа общественного пассажирского транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киевской городской государственной администрации сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

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«В связи с празднованием Пасхи по восточному обряду и богослужениями, которые будут проходить в храмах столицы, продлено движение общественного транспорта на час вечером 7 апреля. И утром 8 апреля метрополитен начнет работать на час раньше», - сказала она.

«Соответствующее распоряжение выйдет в течение ближайших нескольких дней», - добавила Попова.