В Киеве в Пасхальную ночь будет продлена работа общественного пассажирского транспорта

12:10, 02 апреля 2018
Транспорт/Связь
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В Киеве в Пасхальную ночь будет продлена работа общественного пассажирского транспорта / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киевской городской государственной администрации сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

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«В связи с празднованием Пасхи по восточному обряду и богослужениями, которые будут проходить в храмах столицы, продлено движение общественного транспорта на час вечером 7 апреля. И утром 8 апреля метрополитен начнет работать на час раньше», - сказала она.

«Соответствующее распоряжение выйдет в течение ближайших нескольких дней», - добавила Попова.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #Киев#Пасха#движение транспорта в Киеве