"Укрзализныця" может повысить цены на билеты уже в апреле

В настоящее время приказ Мининфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки находится на согласовании.

Стоимость билетов на поезда "Укрзализныци" с апреля 2018 года может вырасти на 12%.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой заявление председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

На столько же стоимость билетов должна вырасти в октябре. Полученные средства планируют направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, о необходимости повышения цен с этого года в два этапа — в апреле на 12%, и осенью, скорее всего, в октябре - еще на 12%", - сказал Кравцов.

В настоящее время приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании, сообщили в УЗ.

Напомним, тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будет повышена на 1 процентный пункт.