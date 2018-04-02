В Украине начался сезон дорожных работ

Премьер-министр назвал приоритетной проверку качества уже построенных магистралей и соблюдение стандартов дорожного строительства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о начале сезона дорожных работ в стране.

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Об этом сообщается на странице главы правительства в Twitter.

"Дороги: начинаем сезон дорожных работ. Прежде всего: проверка уже построенных магистралей, качество запланированных работ, жесткое соблюдение грузовых норм для транспорта. У нас есть 78 весовых комплексов на дорогах - система контроля веса должна работать как часы", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Украина в 2018 году проведет наиболее масштабные дорожные работы за всю историю независимости, в рамках которых необходимо обеспечить контроль качества.

Кабмин в 2018 году планирует обеспечить ремонт 4-5 тысячи километров дорог государственного значения. По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет. Правительство планирует в 2018-2022 годах отремонтировать около 20 тысяч километров украинских дорог, на что будет направлено около 300 миллиардов гривень.