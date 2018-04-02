Владельцы "роскошных авто" заплатили 14 миллионов транспортного налога

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Налогоплательщики в январе-феврале уплатили в местные бюджеты 14,1 млн грн транспортного налога на "роскошные авто", что на 56,5% больше запланированного уровня.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно сообщению, из указанной суммы в феврале поступило 7,4 млн грн транспортного налога с физических лиц, что превышает показатель февраля 2017 года на 12%.

По данным ГФС, чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в Украине действует ежегодный транспортный налог в размере 25 тыс. грн на "роскошные авто" с объемом двигателя более 3 л и возрастом не более 5 лет. Данный налог был введен в рамках законодательных изменений в Налоговый кодекс, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.

Всего в течение 2017 за элитные машины в бюджеты было уплачено 132,2 млн грн транспортного налога с физических лиц.