Опубликован закон о новых штрафах за неправильную парковку, он вступит в силу 27 сентября

15:47, 02 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Закон о введении фото-, видеофиксации нарушений правил парковки / Фото Max Miller via Facebook

Как передает Экономическая правда, закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также распространяется механизм привлечения к админответственности лица, на которое зарегистрировано авто, за зафиксированные нарушения правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки, в частности за неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права.

Полномочия рассмотрения дел об админправонарушениях и временного задержания авто, согласно документу, имеют инспекторы по парковке.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидки в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения в случае их уплаты в течение 10 банковских дней.

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Законом устанавливаются все случаи значительного препятствования дорожному движению или создания угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов, оставлено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке.

После временного задержания транспортных средств предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуировали авто, размещение этой информации на сайте исполнительного органа соответствующего местного совета, а также информирование об эвакуации авто на мобильные телефоны владельцев.

Возврат задержанного транспортного средства будет происходить незамедлительно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранения.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Как сообщал УНИАН, ранее этот закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: #парковка#неправильная парковка#штрафы за парковку