"Без купального костюма не обойтись": в сети показали затопленную трассу Киев-Харьков (видео)

После резкого потепления в Украине в разных регионах страны появилась угроза наводнений, некоторые города уже затопило.

Трассу Киев-Харьков в районе 177-го километра сильно затопило водой.

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Видео с залитым водой участком трассы опубликовано та Youtube-канале «Киев оперативный».

«Видео нашего читателя, специально для тех, кто собрался ехать по трассе «Киев-Харьков». Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись», – говорится в сообщении.

Видео: "Киев оперативный"

Отметим, после резкого потепления в Украине в разных регионах страны появилась угроза наводнений, а некоторые города уже затопило.