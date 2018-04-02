"Без купального костюма не обойтись": в сети показали затопленную трассу Киев-Харьков (видео)
16:25, 02 апреля 2018Транспорт/Связь
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После резкого потепления в Украине в разных регионах страны появилась угроза наводнений, некоторые города уже затопило.
Водителей призывают быть осторожными в районе 177-го километра / Скриншот видео "Киев оперативный"
Трассу Киев-Харьков в районе 177-го километра сильно затопило водой.
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Видео с залитым водой участком трассы опубликовано та Youtube-канале «Киев оперативный».
«Видео нашего читателя, специально для тех, кто собрался ехать по трассе «Киев-Харьков». Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись», – говорится в сообщении.
Видео: "Киев оперативный"
Затопленная трасса Киев-Харьков
Отметим, после резкого потепления в Украине в разных регионах страны появилась угроза наводнений, а некоторые города уже затопило.
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