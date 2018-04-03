В обход Тернополя с востока за деньги ЕС построят объездную дорогу

Строительство этой дороги позволит освободить Тернополь от транзитного транспорта и обеспечить удобство проезда в обход города.

В обход Тернополя с востока за средства ЕС построят объездную дорогу протяженностью 8,6 км. Как сообщили УНИАН в "Укравтодоре", Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало подготовку проектной документации строительства части GO Highway на участке восточной объездной Тернополя.

Новая дорога соединит международные трассы М-12/Е-50 на участке Тернополь – Хмельницкий и М-19/Е-85 на участке Тернополь – Дубно.

Новая магистраль будет иметь 4 полосы движения – по две в каждую сторону. В перспективе планируется продолжить новую объездную дорогу Тернополя до трассы Н-09 на участке Тернополь – Львов.

Строительство этой дороги позволит освободить Тернополь от транзитного транспорта и обеспечить удобство проезда в обход города. Ожидается, что это существенно улучшит экологическую ситуацию в этом районе и уменьшит количество ДТП в городе.

Новая дорога вместе с уже существующим Северным объездом Тернополя Р-41 обеспечит проезд для транзитных автомобилей, которые будут двигаться по GO Highway со стороны Винницы и Одессы в сторону Львова и польской границы, а также для тех, кто использует трассу М-19 для поездок из Киева и других городов Центральной и Восточной Украины в направлении зон отдыха в Карпатах.

Проект строительства Восточной объездной дороги Тернополя планируется реализовать за счет грантовых средств ЕС.

Как сообщал УНИАН, транснациональный коридор GO Highway должен соединить украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне.