Приднепровская железная дорога назначила новый поезд Днепропетровск - Ивано-Франковск

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на начальника отдела вокзалов Приднепровской магистрали Ивана Леводянского.

По его словам, маршрут нового поезда будет проходить через Львов. Также пассажиры смогут доехать до Львова еще двумя поездами: №86/85 Симферополь – Львов и №41/42 Днепропетровск – Трускавец.

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Леводянский также отметил, что на время зимних перевозок ПЖД скорректировала расписание движения ряда поездов. При этом в осенне-зимний период из-за уменьшения пассажиропотока некоторые поезда ПЖД могут курсировать по измененному графику.

«Например, с 6 ноября поезда в Москву из Днепропетровска, Кривого Рога и Бердянска будут объединены в один тригрупповой поезд», - сообщил он.

По данным Леводянского, Приднепровская магистраль на период зимних перевозок подготовила 570 пассажирских вагонов, из которых 394 оборудованы электрическим отоплением.

Ранее УНИАН сообщал, что «Укрзализныця» назначила новый поезд Харьков - Ужгород.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.