Украинский самолет-гигант "Мрия" отправляется в коммерческий рейс (фото, видео)

Заказчика и грузы пока что держат в тайне.

3 апреля 2018 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" улетел в Лейпциг (Германия).

Оттуда он отправится в коммерческий рейс. Об этом сообщили в пресс-службе ГП "Антонов".

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Из аэропорта в Гостомеле "Мрия" вылетела в Лейпциг. Там загрузят товар. А далее отправится в Дамам в Саудовской Аравии, передает "5 канал".

Кроме этого, в апреле ожидается еще три коммерческих рейса. Заказчика и грузы пока что держат в тайне.

Как сообщал УНИАН, в марте крупнейший в мире самолет "Мрия" совершил удачный пробный полет после ремонта и модернизации. Пилоты убедились, что самолет исправен и готов к работе.

Справка УНИАН. Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор "Мрия" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.