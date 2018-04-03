В системе управления воздушными движением в Европе произошел сбой

23:04, 03 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol на странице в Twitter.

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Из-за сбоя данные, введенные в систему управления перелетами ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) до 13:26 по киевскому времени, были утрачены. В связи с этим авиакомпаниям было предложено ввести данные о готовящихся к вылету лайнерах заново.

Всего на день было запланировано 29,5 тысяч рейсов, половина из них может быть задержана из-за сбоя.

Технический сбой не является результатом чьего-то прямого воздействия, отмечают в Eurocontrol, безопасности пассажиров и аэропортов ничто не угрожает.

По последней информации, размещенной на странице организации в Twitter, система была запущена в обычном режиме работы после проведения необходимого тестирования.

«Мы очень сожалеем о неудобствах, причиненных сегодня пассажирам по всей Европе, но ​безопасность для нас всегда на первом месте», — добавили в Eurocontrol.

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Теги: #Европа#авиация#самолеты