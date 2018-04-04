В "Борисполе" заявили, что Ryanair может создать коллапс в аэропорту

По словам гендиректора аэропорта, лоукостер хочет летать в пиковые часы.

Ирландский лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту «Бориcполь» из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.

Читайте такжеRyanair намерен закупить новые Boeing для рейсов из Украины

Об этом сообщил в интервью Liga.net гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин.

"Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.", — заявил Рябикин.

По его словам, Ryanair начал продажи билетов не получив согласование слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание, — ред.) в Борисполе.

"Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из «Борисполя», нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали", — отметил Рябикин.

Он подчеркнул, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки — когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.

"Также мы сразу им сказали, что проблема снимается, как только они открывают 15 ежедневных рейсов из Борисполя. Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация", — сказал Рябикин.

Как сообщал УНИАН, 23 марта CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах. Присутствовавший на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

По информации компании, рейсы будут выполняться из Киева в Барселону 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданьск (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а также из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) - 3 рейса в неделю.