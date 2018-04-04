Кабмин отменил конкурс членов в набсовет "Укрзализныци"
16:16, 04 апреля 2018Транспорт/Связь
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Правительство намерено провести новый конкурс совместно с международными партнерами.
Правительство отменило конкурс членов в набсовет "Укрзализныци" / фото УНИАН
Кабинет министров Украины отменил конкурс по отбору членов наблюдательного совета национального железнодорожного перевозчика - госкомпании "Укрзализныця".
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Мы начинаем новый конкурс, по новой процедуре, с международными партнерами. Все, как должно быть", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя данное решение.
Как сообщал УНИАН, Кабмин в сентябре прошлого года объявил конкурс на должность 4 независимых членов набсовета "Укрзализныци". К началу 2018 года заявки на участие в конкурсе подали около 50 человек.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что не удовлетворен процессом отбора кандидатов.
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