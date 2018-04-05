4G в Украине: связью четвертого поколения уже воспользовались более 1 миллиона человек

600 тыс. человек из них были абоненты Vodafone и около 400 тыс. – lifecell.

За первую неделю работы 4G сети ею воспользовались более 1 млн украинцев.

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Об этом рассказали в пресс-службах Vodafone и lifecell, переадет Liga.net.

По данным Vodafone, объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. За неполную неделю 4G воспользовались более 600 тыс. абонентов компании. Основную часть трафика составили видео сервисы. Лидером в пользовании 4G стал Киев – в столице готовность клиентов к 4G оказалась самой высокой, на втором месте – Харьков, третье заняла Одесса.

По данным lifecell, 4G уже пользуются 40% людей, которые уже имел смартфон с поддержкой LTE и поддерживающую этот стандарт связи SIM-карту. За неполную неделю 4G воспользовались около 400 тыс. человек.

Как отмечают в пресс-службе, объем трафика в некоторых зонах действия 4G привело к росту объема потребленного трафика более чем вдвое.Наиболее активно новой технологии пользуются жители Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы.

Напомним, lifecell и Vodafone запустили 4G 30 марта, а Киевстар обещает запустить услугу до 10 апреля.