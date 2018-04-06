Во Львове утвердили новые правила пользования электротранспортом

Билет у водителя будет стоить дороже, а в случае поломки пассажирам возместят стоимость проезда.

Исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил новые правила пользования электротранспортом, которые имеют ряд нововведений, в частности высокую стоимость приобретенного разового билета у водителя, возможность электронной оплаты за проезд и возврат денежных средств за билет в случае поломки трамвая или троллейбуса.

Об этом сообщает Zahid.net. Новыми правилами, которые вступят в действие через месяц после публикации решения, предусмотрено, что контролером может быть не только работник ЛКП «Львовэлектротранс», как это было ранее, а «юридического лица, которое в договорном порядке оказывает услуги Перевозчику по контролю оплаты проезда».

Значительно расширится перечень способов оплаты за проезд. Кроме разовых общих и льготных билетов и абонементов новые правила предусматривают оплату с помощью электронных билетов через смартфон и банковскими карточками.

Новыми правилами вводятся несколько тарифных планов на проезд:

«разовая поездка» – тариф, который применяется лишь в одном транспортном средстве и предоставляет возможность одной поездки до конечного пункта маршрута в одном направлении; тариф разовой поездки соответствует базовому тарифу;

«разовая поездка у водителя» – применяется при покупке бумажного билета у водителя; при этом билет, приобретенный у водителя, будет дороже, чем приобретенный в киоске на остановке;

«месячный абонемент» – тариф, которой дает право на неограниченное количество поездок в течение 30 суток от даты покупки;

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«билет у контролера» – новшество, применяется контроллерами в случае выявления факта бесплатного проезда; такой билет будет дороже разовый;

«краткосрочный абонемент» – тариф (тарифы), которые дают право на неограниченное количество поездок в течение краткосрочного периода, как правило от суток до пяти суток;

«льготный тариф» – тариф для пассажиров, которые имеют право на льготу во время пользования городским электротранспортом; предусматривает наличие у пассажира дополнительно документа, предоставляющего право на льготу.

Новые правила предусматривают более жесткие условия оплаты за проезд. Если раньше пассажир мог просто оплатить проезд и закомпостировать билет, то теперь он должен сделать это «немедленно», только войдя в электротранспорт.

При этом пассажир, который хочет купить билет у водителя, должен заходить только через переднюю дверь трамвая или троллейбуса.

Зато вводится возможность возврата стоимости разового билета в случае поломки электротранспорта и простоя более 30 минут.

Также новые правила обязывают водителей включать кондиционеры и отопление, однако только в тех вагонах, в которых они имеются.

Ранее сообщалось, что Львовский горсовет решил полностью отказаться от маршруток.