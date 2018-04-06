Оккупанты спешат: в сеть выложили свежие фото Крымского моста

Ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста вместо декабря 2018 года запланирован на май.

Оккупанты завершили монтаж обтекателей по фасаду автодорожной арки Крымского моста.

Эти конструкции минимизируют ветровое воздействие на арочный пролет и обеспечат комфортную эксплуатацию автодороги на участке над фарватером Керчь-Еникальского канала, говорится на сайте "Крымский мост".

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Также оккупанты рассказали, что одновременно на автодорожной арке продолжается монтаж элементов обустройства автодороги: установлены все 14 мачт наружного освещения, по внешним полосам движения – барьерное ограждение.

Кроме того, говорится на сайте, что завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.