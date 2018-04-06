Кабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда

16:02, 06 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Для новичков серьезное нарушение ПДД может обернуться лишением водительских прав навсегда / Фото УНИАН

Соответствующее постановление Кабмина обнародовано на сайте правительства.

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Документом предусмотрено, что "возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется".

В ноябре 2017 года было решено, что первое удостоверение водителя в Украине будут выдавать на два года.

Если в течение двух лет со дня его выдачи лицом не было совершено трех и более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, водитель может получить постоянное удостоверение.

Как сообщал УНИАН, недавно был опубликован закон о новых штрафах за неправильную парковку, он вступит в силу 27 сентября.

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Теги: #водительские права#правила дорожного движения