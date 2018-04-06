Глава "Укртрансбезопасности" ответил на обвинения Омеляна

Ноняк заявил, что министр инфраструктуры должен был высказать свои претензии к нему в личной беседе.

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк считает, что министр инфраструктуры Владимир Омелян должен был в личной беседе высказать неудовлетворенность его работой, а не выносить это в публичную плоскость.

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«Если у министра претензии или ему что-то не нравилось, он должен это мне сказать лично, и мы должны с ним эти моменты обсуждать. То, что он говорил публично… Я хочу сказать, что мне абсолютно не стыдно за нашу работу», - сказал Ноняк во время общения с журналистами.

Он добавил, что работа Укртрансбезопасности является эффективной, приносит хороший результат для общества и обеспечивает поступление средств в государственный бюджет.

Отвечая на вопрос, будет ли он обжаловать в судебном порядке возможное решение Кабмина о своем увольнении, Ноняк сказал, что «не привык подавать в суд».

«Я не привык подавать в суд. Я конструктивно готов доложить председателю правительства и на заседании правительства о своей деятельности», - сказал глава Укртрансбезопасности.

Как сообщал УНИАН, 22 марта министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

Кабинет министров Украины на заседании 20 апреля 2016 года принял решение назначить главой Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, который до назначения занимал должность заместителя главы этой службы.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. В феврале 2015 года Кабмин утвердил положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Укртрансбезопасность по итогам 2017 года перечислила в государственный бюджет 104,87 млн грн.