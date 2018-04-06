"Киевстар" запустил 4G: где появилась связь четвертого поколения

Очень быстрый 4G абоненты смогут получить летом, когда "Киевстар" запустится в диапазоне 1800 МГц, на нынешних высоких частотах радиус действия базовых станций очень ограниченный, а это значит, что покрытие будет не сплошным.

Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар» запустил 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах, включая столицу, написал президент компании Петр Чернышов на своей странице в соцсети Facebook.

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"Мы запустили 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах: Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Тернополе, Виннице, Ужгороде, Хмельницком, на курортах и в пунктах пересечения границ – Затоке, Каролино-Бугаз, Кирилловке, Ясинях, Полянице, Чопе, Рава-Русской, Старовойтовом, Краковце, Устилуге, Шегинях. Мы установили более 500 дополнительных базовых станций для работы в диапазоне 2600 МГц. Поставили их там, где сеть наиболее загружена", сообщил Чернышов.

Он добавил, что запуск в диапазоне 2600 МГц – это только начало, настоящий крутой опыт использования 4G абоненты смогут получить летом, когда "Киевстар" запустится в диапазоне 1800 МГц. На высоких частотах радиус действия базовых станций очень ограниченный, а это значит, что покрытие не будет сплошным.

"И самое важное: "Киевстар" приобрел на аукционах наибольшее количество частот для развития 4G связи: 30 МГц в диапазоне 2600 и 70 МГц в диапазоне 1800. Это больше, чем у наших конкурентов. Использование обоих диапазонов позволит начать устранять в Украине цифровой разрыв с Европой и обеспечить высокую скорость мобильного интернета для наших клиентов", - подчеркнул глава компании.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.

По словам президента Украины Петра Порошенко, 30 марта 2018 года операторы мобильной связи запускают связь четвертого поколения 4G в двадцати городах Украины.

При этом оператор lifecell на своей странице в Facebook сообщил, что первым запустил новый стандарт связи. Согласно карте покрытия на сайте оператора, 4G доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

В свою очередь, оператор Vodafonе сообщил в Facebook о запуске 4G в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.