Угрозы срыва полетов лоукост-авиакомпании Ryanair из Украины нет - Омелян

По его словам, для решения вопросов в аэропорту "Борисполь" работает команда профессионалов.

Угрозы срыва полётов лоукост-авиакомпании Ryanair из Украины нет, несмотря на заявления генерального директора аэропорта "Борисполь" о несогласованности времени приёма самолётов.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии журналистам.

"Я искренне надеюсь, что президент или министр инфраструктуры не будет заниматься вопросами выдачи слотов, но я не сомневаюсь, что Ryanair полетит, и те, кто планирует приобрести билеты, воспользуются услугами этой авиакомпании", - подчеркнул министр.

Он отметил, что для решения таких вопросов в аэропорту "Борисполь" работает команда профессионалов.

Как сообщал УНИАН, 23 марта CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин и генеральный директор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах. Присутствовавший на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

По информации компании, рейсы будут выполняться из Киева в Барселону - 4 раза в неделю, Братиславу (3), Варшаву (4), Вильнюс (3), Вроцлав (3), Гданьск (2), Краков (3), Познань (2), Стокгольм (3), Лондон Станстед (5), а также из Львова - в Варшаву (3), Дюссельдорф (3), Краков (3), Мемминген (2) и Лондон (аэропорт Лутон) - 3 рейса в неделю.