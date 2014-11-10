Строители уже проложили более 600 метров Бескидского тоннеля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1765 м, ширину 10,5 м, высоту 8,5 м и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

«Проходка, то есть выборка горной породы для создания искусственной пустоты, - самый сложный этап строительства этого важного объекта. На темпы выполнения работ влияет характер горной породы. Проходка тоннеля не будет прекращаться и зимой», - сказано в сообщении.

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Напомним, строительство нового тоннеля было начато 29 октября 2013 года, а ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первый квартал 2017 года.

Также сообщается, что после окончания проходки туннеля железнодорожники проложат путь, сеть связи и электрифицируют данный участок.

В сообщении отмечается, что новый тоннель будет оборудован современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, видеонаблюдением, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также системой постоянного мониторинга внутреннего состояния, средствами пожарной безопасности и системой антикоррозионной защиты.

«Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало октября строители проложили 558 метров путей Бескидского тоннеля.

В прошлом году Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для его строительства. Тоннель в Карпатах соединит Украину и Евросоюз.

2 сентября украинский парламент ратифицировал гарантийное соглашение между Украиной и ЕИБ по строительству тоннеля, а 19 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реализации данного проекта.

Новый тоннель строится на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, тоннеля, который находится в аварийном состоянии.

Всего в 2014 году планируется проложить около 0,7 км путей Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.