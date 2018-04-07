В Пасхальную ночь в Житомире будет работать общественный транспорт

Так, в городе троллейбусы будут курсировать до полуночи, а некоторые - изменят маршрут.

В Житомире в Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля будет работать общественный транспорт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, с целью транспортного обеспечения жителей города во время богослужений на Пасху в Житомире будет изменен режим движения транспорта: в ночь на Пасху общественный транспорт будет ездить дольше.

Так, в городе троллейбусы будут курсировать до полуночи, а некоторые - изменят маршрут. В то же время количество машин уменьшится по сравнению с обычным графиком,

Так, свою работу до полуночи продолжат троллейбусные маршруты № 1, 2, 3, 4, 7, 15-А и трамвайный маршрут №1. Чтобы перевезти пассажиров в ночь с 7 на 8 апреля, троллейбусы и трамваи подадут в центр города на площадь Победы, поскольку именно в центре Житомира, в основном, сосредоточены храмы, и именно отсюда верующие будут добираться домой после богослужения.

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Уже в 3 часа 30 минут 8 апреля на площадь Победы будет подано 3 трамвая с последующим движением по маршруту и 2 троллейбуса с последующим движением к железнодорожному вокзалу.

Также в это время будет подано 2 троллейбуса – до микрорайона Смолянка, 2 троллейбуса - до микрорайона Корбутовка, 2 троллейбуса - в направлении микрорайона Богуния и 1 троллейбус - до микрорайона Маликова. Также, 8 апреля на 3 часа 30 минут к Свято-Михайловскому кафедральному собору УПЦ КП будет подан 1 троллейбус с последующим движением в направлении железнодорожного вокзала и 1 троллейбус - в направлении микрорайона Крошня. Кроме того, в вышеуказанное время власти обещают перевозку пассажиров маршрутными автобусами.