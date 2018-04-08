Украинские авиакомпании проверят на использование их самолетов в Ираке, Иране и Сирии

Ранее о фактах перевозки наемников заявило агентство Reuters в своем расследовании.

Зарегистрированные в Украине авиакомпании «Хорс» и «Дарт» могут лишить сертификатов из-за вероятного использования их самолетов в Ираке, Иране и Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе Украины проверить информацию о перевозке сирийской авиакомпанией Cham Wings российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону.

Ранее о фактах перевозки наемников заявило агентство Reuters в своем расследовании.

«За 14 месяцев с 5 января 2017 года авиакомпания Cham Wings совершила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров», — цитирует министерство данные агентства.

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Reuters сообщает, что с 2016 года авиакомпания Cham Wings находится под санкциями США. Ее обвинили в доставке в Сирию боевиков-союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки.

Как отмечает Мининфраструктуры со ссылкой на информацию агентства, ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже через сеть посредников и офшоров эти самолеты оказались в парках ближневосточных компаний.

В частности, 84 подержанных самолетов производства Airbus и Boeing приобрели или арендовали зарегистрированы в Украине компании «Хорс» и «Дарт». Из этих 84 самолетов по меньшей мере 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.

«Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в список санкций. Их сертификаты будут аннулированы», — подчеркнул Омелян.