Средняя стоимость ремонта километра дорог в Украине составляет около 20 миллионов гривень – эксперт

По словам экс-советника главы «Укравтодора» Андрея Мартенса, чтобы восстановить главные украинские дороги, государство ежегодно должно выделять около 200 млрд грн.

Средняя стоимость ремонта 1 км дорог в Украине составляет около 20 млн грн.

Об этом сообщил экс-советник главы «Укравтодора» Андрей Мартенс.

"Средняя стоимость ремонта - около 20 млн грн за 1 км", - сказал он.

По словам Мартенса, чтобы восстановить главные дороги страны, необходимо ежегодно выделять около 200 млрд грн.

«Таким образом, если исходить из того, что ремонтировать надо 10 тыс. км дорог ежегодно, то необходимо минимум 200 млрд в год выделять на то, чтобы восстановить наши дороги», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее советник главы «Укравтодора» Александр Кава заявлял, что в Украине 94%, или 160 тыс. км дорог государственного и местного значения, эксплуатируются сверх установленных нормативов, а для приведения их в надлежащее состояние необходимо ремонтировать не менее 10-12 тыс. км ежегодно.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что в этом году в Украине могут отремонтировать около 4-5 тыс. км дорог государственного значения. По данным Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 млрд грн.

Кабинет министров Украины в рамках развития дорожного хозяйства начал реализацию программы «500-500-1000», которой предусмотрено строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и 1 тыс. пешеходных переходов.

Общая протяженность украинских дорог вместе с улично-дорожными сетями составляет около 430 тыс. км.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.