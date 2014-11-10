Два вагона поезда «Рахов – Киев» сошли с рельсов - движение остановилось на час

В Закарпатской области из-за схождения с рельсов двух вагонов пассажирского поезда «Рахов – Киев» произошла часовая задержка движения поездов.

Об этом сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге.

Как отмечается в сообщении, 9 ноября в 12.30 на перегоне «Рахов – Ясеня» после прохождения железнодорожной станции «Билин» (Закарпатская область) произошло схождение с рельсов первых колесных пар вагонов №2 и №5 пассажирского поезда № 458 сообщением «Рахов – Киев» в составе 14 вагонов. Пострадавших в результате инцидента нет.

В результате проведения восстановительных работ задержка движения пассажирского поезда № 458 сообщением «Рахов – Киев» и пассажирского поезда № 605/606 сообщением «Львов – Рахов» составляла 57 минут.

После проведения восстановительных работ в 22.30 движение поездов на участке «Рахов – Ясеня» было полностью возобновлено. Причина схождения вагонов с рельсов в данное время устанавливается.