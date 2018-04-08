МАУ может подать в суд на Ryanair - СМИ

Свободное время для обслуживания в аэропорту, которое ожидает получить Ryanair, уже занято рейсами МАУ и транзитными рейсами.

МАУ может снова подать в суд на Ryanair, если вопрос получения слотов и в дальнейшем не будет согласовано с Борисполем, и одновременное прибытие/отправление рейсов обеих авиакомпаний повредит украинскому перевозчику.

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Об этом, как пишет ЦТС со ссылкой на Reuters, заявил президент МАУ Юрий Мирошников.

Издание, в частности, информирует, что впервые после объявления 23 марта старта продаж билетов на рейсы Ryanair в/из Украины, руководитель "Международных авиалиний Украины" дал комментарии.

Так, Юрий Мирошников, как и ранее гендиректор Борисполя Павел Рябикин, акцентировал внимание на том, что ирландский лоукостер начал продавать билеты, не получив разрешения на тайминги (время обслуживания в аэропорту).

"Слоты, которые они ожидают получить, все заняты рейсами МАУ, транзитными рейсами, где время соединения очень важен, где мы знаем, и мы уже это понимаем, инфраструктура аэропорта в эти часы пик является для нас узким местом", - сказал Мирошников.

"У меня может быть только одно объяснение: они (Ryanair) надеются и считают, что под давлением из различных источников вопрос каким-то образом будет решен (в их пользу). И им все равно", - отметил президент МАУ.

"Если это решение повредит "Международным авиалиниям Украины", да, мы безусловно будем защищать наши интересы в суде", - сказал он.

"Истерические высказывания о высоких тарифах МАУ - еще один пример их желания блокировать конкуренцию, а не предоставлять украинским клиентам низкие тарифы, которые они действительно хотят", - заявил Мирошников в комментарии Reuters.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета рейсов не повлияет на планы лоукостера о выходе на украинский рынок.