Во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд (фото)
В Бугском районе Львовской области сегодня, 9 апреля, сошел с рельсов и перевернулся товарный поезд, в результате чего заблокировано движение электропоезда «Ривне - Львов».
Как сообщил координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, в 09:30 в селе Задворье произошла авария на железной дороге.
Товарный поезд сошел с рельсов, перевернулись, как минимум, десять вагонов. Сейчас затруднено движение поездов. В результате аварии заблокировано движение пассажирского электропоезда «Ривне-Львов».
«Среди пассажиров электропоезда многие с детьми, которые не могут добраться домой. До ближайшей трассы 10-12 километров, люди добираются пешком», - сообщил Зинкевич.
На вокзале станции объявили о задержке поездов на неопределенный срок.
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Получить комментарий по данному происщшествию в пресс-центре Львовской железной дороге не удалось.
Есть ли в результате аварии пострадавшие - пока неизвестно.