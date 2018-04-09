Из-за Керченского моста Украина теряет десятки миллионов гривен – Омелян

Министр ожидает, что в дальнейшем, как он заявил, «это будет мост, который будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью».

Строительство Россией Керченского моста дестабилизирует ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а Украина теряет десятки миллионов.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы теряем большие деньги из-за ограничения параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки – десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места. Россия этим специально подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и Бердянске», – заявил он.

Министр ожидает, что в дальнейшем, как он заявил, «это будет мост, который будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью».

По словам Омеляна, министерство инфраструктуры работает совместно с министерством юстиции, готовя международные иски против России по поводу незаконного строительства моста.

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«Я верю, что взыскания будут. Репарации будут серьезные», – сказал Владимир Омелян.

Ранее директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник заявил, что за строительство Керченского моста в Мариуполь теперь не смогут пройти 144 судна, с которыми раньше работал порт.

Президент России Владимир Путин, который 14 марта 2018 года посещал аннексированный Крым, заявил о желании, чтобы мост был готов к лету 2018 года.

О необходимости построить переход из России в Крым через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после захвата Россией украинского полуострова в марте 2014 года.