Киевский метрополитен увеличил убыток в 1,6 раза

Согласно сообщению, доходы метрополитена за указанный период увеличились по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 8,5% - до 759,7 млн грн с 700 млн грн.

При этом доходы от перевозок пассажиров составили 525,8 млн грн, доходы от предоставления площадей в аренду – 14 млн грн, от предоставления права на временное использование мест под рекламу – 2,1 млн грн, другие доходы – 56,6 млн грн. В то же время, бюджетные ассигнования за льготный проезд из городского бюджета составили 22,4 млн грн, а бюджетные ассигнования за льготный проезд из государственного бюджета – 52,6 млн грн.

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Также в пресс-службе метрополитена сообщили об увеличении расходов за указанный период на 23,7% - до 1,2 млрд грн с 966,7 млн грн годом ранее.

Из них расходы на оплату труда составили 388 млн грн; отчисления на социальные мероприятия - 142,8 млн грн; расходы на приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства – 24,4 млн грн; расходы на электроэнергию составили 65,5 млн грн; тепло-, водоснабжение, топливо, газ – 11,9 млн грн; амортизация – 234,3 млн грн. Другие операционные расходы в январе-сентябре текущего года составили 57,9 млн грн, финансовые и прочие расходы – 270,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в январе-июне 2014 года увеличило чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 1,9 раза - до 303,4 млн грн со 177,6 млн грн.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план столичного метрополитена на 2014 год с ожидаемым чистым убытком 724,91 млн грн.

В 2013 году Киевский метрополитен увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Финансовым результатом хозяйственной деятельности КП "Киевский метрополитен" за 9 месяцев 2013 года стал убыток в сумме 266,7 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 824 единицы.