На Львовщине возобновили движение поездов после схода с рельсов товарняка

В результате инцидента никто не пострадал, однако сход вагонов создал неудобства для пассажиров пассажирских и пригородных поездов, которые не смогли вовремя выполнить свои рейсы.

Движение поездов на участке Львов-Красное, которое приостанавливалось из-за схода 9 апреля с рельсов 10 пустых вагонов грузового поезда, возобновлено.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«10 апреля в 9 часов утра восстановлены для движения пути по станции Задворье. Движение грузовых и пассажирских поездов на участке Львов-Красное главного хода магистрали осуществляется в штатном режиме. Профессиональная комиссия продолжает работу по установлению причин схода грузовых вагонов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 9 апреля около 9 часов утра на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок произошел сход 10 пустых вагонов грузового поезда.

«В результате инцидента никто не пострадал, однако сход вагонов создал неудобства для пассажиров пассажирских и пригородных поездов, которые не смогли вовремя выполнить свои рейсы», - сообщили в ведомстве.

По информации «Укрзализныци», поскольку на время выполнения аварийно-восстановительных работ на данном участке было приостановлено движение парной колеи, Львовская железная дорога организовала пропуск этих поездов по свободным для движения путям, в том числе по нечетной колеи Красное-Задворье-Борщовичи и по боковой пути станции Задворье.

Для выполнения восстановительных работ на место происшествия прибыли специализированные подразделения Львовской железной дороги.

«Около 3-х часов ночи восстановительные поезда Львов и Здолбунов подняли все вагоны, сошедшие с рельсов, а путейщики, энергетики и связисты продолжили комплекс работ по восстановлению инфраструктуры», - отметили в пресс-службе.