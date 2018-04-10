Какие автомобили предпочитают украинцы: топ-5 лидеров продаж

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в первом квартале выросли на 14% - до 19,3 тыс. штук.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-марте 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросли на 14% - до 19,3 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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При этом, в марте продажи новых легковых автомобилей снизились на 6,5% - до 6,8 тыс. единиц.

По итогам прошлого месяца лидером стала Toyota с результатом 898 проданных авто, что на 14% больше, чем в марте 2017 года.

Второй по популярности автомобильной маркой в марте на украинском рынке был Volkswagen с результатом 828 авто, что на 39% больше, чем в марте 2017 года

На третьем месте Renault - 614 авто, что на четверть меньше марта прошлого года.

На четвертом месте Audi и Nissan с показателем 442 проданных авто. При этом продажи Nissan относительно марта 2017 года выросли на 3%, а продажи Audi выросли более на 67%.

На пятом месте с объемом продаж в 431 новая машина и ростом на 10% - бренд Skoda.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тыс. единиц.