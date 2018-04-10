Суд разрешил Франции запретить Uber без одобрения ЕС

13:12, 10 апреля 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Такое решение приняли судьи во вторник, 10 апреля, сообщает Reuters.

"Государства-члены могут запрещать и наказывать в соответствии с уголовным законодательством незаконное осуществление транспортной деятельности в контексте службы UberPOP, не сообщая Комиссии (Европейской -ред.) перед принятием законопроекта", - говорится в решении.

Напомним, Франция обвиняет сервис в привлечении к работе водителей без соответствующей лицензии, за что Uber решили запретить. Однако компания считает, что такое решение является незаконным, мол, в ЕС такие решения должна поддерживать Еврокомиссия.

Как сообщалось, в декабре Европейский суд признал, что Uber не является компьютерным сервисом. Теперь он становится таксомоторной компанией, которая должна вместе со всеми придерживаться общих правил для транспортных фирм.

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Теги: #Uber #такси