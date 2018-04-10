В Борисполе планируют построить мегатерминал

В аэропорту "Борисполь" могут создать мегатерминал с двумя взлетными полосами.

В ближайшие годы аэропорт "Борисполь" построит для терминала D новые трансферную зону и перрон, а позже или увеличит его, или создаст мегатерминал на месте терминалов B и D.

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Об этом гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин рассказал в интервью Liga.net.

По его словам, терминал D проектировали без трансферной технологии, а теперь трансферный пассажиропоток составляет 30% от 10,5 миллиона пассажиров.

В этом году планируют построить новую трансферную зону по более 100 миллионов гривен. Тогда "появятся дополнительные площади, через которые трансферные пассажиры смогут пройти контроль на авиационную безопасность", - сказал Рябикин.

Для быстрого обслуживания самолетов у терминала D построят новый перрон, стоимость которого оценивают в чуть более 1 миллиард гривень. Тендер уже состоялся.

"В этом году начинаем подготовительные работы. В течение 3 лет вводим в эксплуатацию перрон – это около 15 стояночных мест в непосредственной близости от терминала D", – сказал Рябикин.

"Следующий этап – удлинение имеющегося терминала и его галерее еще на 6 аэромостов (вдоль достроенного перрона). Это добавляет комфортности в обслуживании на этом перроне. Этот проект будет реализован в течение 3-4 лет", – сообщил гендиректор аэропорта.

Рябикин отметил, что после реализации этих двух блоков в 5-летней перспективе "узким местом становится багажный процесс".

"Мы разрабатываем для себя технико-экономический расчет, чтобы понять, есть ли смысл расширять существующий терминал D для увеличения количества стоек регистрации и площади багажного отделения. Или же делать ставку на строительство нового терминала, который будет соединен с терминалом D. Есть много за и против. Мы их взвешиваем и думаем, куда целесообразнее вкладывать деньги", – сказал он.

"Мы рассчитываем обслуживать 20 миллионов пассажиров к 2025 году. Поэтому до конца 2018 года мы уже должны решить, будем ли строить новый терминал, или расширять существующий", – сообщил гендиректор "Борисполя".

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"Предпроект является относительно двух этих вариантов, но строительство нового терминала связано с выносом большого количества старой инфраструктуры. Это глобальный проект, которым мы входим в стадию начала реализации стратегии развития до 2045 года", – уточнил он.

Стратегия сейчас на утверждение Кабмина. "Если ее принимают, тогда мы понимаем, что нас ждут 15 лет очень напряженных инвестиций", – сказал Рябикин.

Также есть три варианта реконструкции существующей взлетно-посадочной полосы до 2022 года и проект строительства второй.

Терминал F в середине 2030 х годов будет работать как терминал для чартерных компаний и компаний, которые осуществляют рейсы Point-to-Рoint (без трансфера – ред.).

"Концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году встанет вопрос о его сносе", – сказал Рябикин, сравнив старый терминал с "чемоданом без ручки"...

Он отметил, что после строительства терминала D сочетание с B и F стало невозможным, а руководство хотело "собрать все терминальные блоки в единый центр".

"Концепцию готовила международная компания отеле viena Airport Consulting. В результате мы получили дорожную карту на ближайшие 20-30 лет", – сообщил Рябикин.

"Они посчитали, что на первом этапе (в 2020-2021 годах) мы будем обслуживать 15 миллионов пассажиров (хотя я не исключаю, что эта цифра может выйти уже в 2019 году). 20 миллионов пассажиров – в 2025-м, 30 миллионов – в 2031-м, в 2045 году – около 55 миллионов пассажиров", – добавил он.

По его словам, с ростом пассажиропотока будут "поблоково реализовывать инфраструктурные проекты, начиная с нового перрона, продолжение галереи, строительства второй ВПП и заканчивая новым терминалом".

"Основная идея заключается в том, чтобы на территории, где сегодня расположены B и D, создать один мегатерминал, где будет реализовано двустороннее галерею и две взлетно-посадочные полосы", - сказал Рябыкина.

"А терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки", – добавил он.