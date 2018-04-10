Uber купил сервис по аренде электрических велосипедов
14:36, 10 апреля 2018Транспорт/Связь
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Это позволит облегчить жизнь горожан без автомобилей, сделав их передвижение проще и быстрее.
Иллюстрация \ REUTERS
Uber приобрел сервис для проката электрических велосипедов Jump Bikes, предоставляющий услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Сумма сделки не раскрывается.
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По словам главы Uber Дара Хосровшахи, сделка позволит облегчить жизнь горожан без автомобилей, сделав их передвижение проще и быстрее. В ближайшее время компании намерены запустить услугу проката велосипедов в нескольких американских городах.
Напомним, сотрудничество Jump Bikes и Uber началось в феврале 2018 года. Тогда в приложении Uber для жителей Сан-Франциско появилась возможность взять напрокат велосипеды.
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