Хотят списать на "украинских диверсантов": Тымчук рассказал о ненадежности Крымского моста

Проектировщики "Крымского моста" пока не уверены в его надёжности, поэтому РФ и заявляет о "террористических угрозах со стороны Украины", чтобы в случае чего списать все на "украинских диверсантов".

Несмотря на запланированное на 9 мая этого года официальное открытие автомобильной части "Керченского моста", проектировщики пока не уверены в его надёжности и категорически настаивают на необходимости проведения соответствующих испытаний.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп и координатор группы ИС Дмитрий Тымчук.

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"Так, по имеющейся информации, в дилемме необходимости пропагандистского эффекта и большой вероятности возникновения технологических проблем, на начальном этапе эксплуатации моста пока на неопределенный срок всё-таки будут установлены ограничения для автомобилей - весом только до 15 тонн, а весь другой габаритный транспорт (свыше 15 тонн), в т.ч. который доставляет продукты питания на территорию аннексированного полуострова, и дальше будут использовать паромную переправу", - пишет Тымчук.

Кроме того, сообщает он, на начальном этапе категорически запретят постоянное движение автомобильного автотранспорта - планируется запускать ограниченное количество транспортных средств с обоих направлений, останавливая движения до тех пор пока они не проедут мостопереход, и только потом запускать следующую партию

Исходя из этого, нет ничего удивительного, отмечает Тымчук, в том, что глава ФСБ Бортников заявил о возможных "террористических угрозах со стороны Украины" в районе "Керченского моста", чтобы потом, в случае аварии или техногенной катастрофы на мосту после его открытия и начала эксплуатации, все быстро списать на эфемерных "украинских диверсантов".

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.