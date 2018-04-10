Больше всего денег из Дорожного фонда получит Киев - "Укравтодор"

Всего на ремонт и содержание дорог местного значения в Государственном дорожном фонде предусмотрено 11,5 миллиарда гривень.

Наибольшую по объему субвенцию из государственного Дорожного фонда для финансирования строительства и ремонта местных дорог получит бюджет Киева - 1,15 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Отмечается, что всего для обеспечения финансирования ремонта и содержании дорожной инфраструктуры местного значения в Государственном дорожном фонде предусмотрена субвенция в размере 11,5 миллиарда гривень.

Также, в пресс-службе сообщили, что распределение субвенций соответствует протяженности дорог местного значения в областях.

"Более 600 миллионов гривень получат Харьковская (656 миллионов гривень), Винницкая (623 миллиона гривень) и Житомирская (617 миллионов гривень) области. Более 500 миллионов гривень будут направлены в бюджеты Полтавской (558 миллионов гривень), Донецкой (557 миллионов гривень), Днепропетровской (553 миллиона гривень), Киевской (550 миллионов гривень), Львовской (583,2 миллиона гривень) областей", - говорится в сообщении.

При этом другие области получат немного меньше средств. Таким образом, Волынская область получит 393,91 миллиона гривень, Закарпатская – 218,7 миллиона гривень, Запорожская - 479,7 миллиона гривень, Ивано-Франковская – 278,9 миллиона гривень, Кировоградская - 381,6 миллиона гривень, Луганская – 352,6 миллиона гривень, Николаевская – 287,1 миллиона гривень.

В местный бюджет Одесской области поступит 425,7 миллиона гривень, Полтавской области – 588,3 миллиона гривень, Ривненской – 281,3 миллиона гривень, Сумской – 457,5 миллиона гривень, Тернопольской – 315,1 миллиона гривень, Херсонской – 319,7 миллиона гривень, Хмельницкой – 456,5 миллиона гривень, Черкасской – 391,4 миллиона гривень, Черновецкой – 182,8 миллиона гривень и Черниговской – 426,2 миллиона гривень.

В пресс-службе подчеркнули, что, кроме средств Дорожного фонда, областные государственные администрации могут направлять на ремонт и содержание дорог местного значения дополнительные деньги из областного бюджета.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. В этом году 35% государственного Дорожного фонда в объёме 11,53 миллиарда гривень будет направлено в областные госадминистрации и город Киев. Также 60% Дорожного фонда в объёме 19,56 миллиарда гривень будет направлено на дороги государственного значения.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что в этом году в Украине может быть отремонтировано около 4-5 тысяч километров дорог государственного значения в случае финансирования дорожного хозяйства в размере около 50 миллиардов гривень.

По итогам 2017 года в Украине было отремонтировано около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.