Во Львове с 16 апреля подорожает проезд в электротранспорте

Соответствующее решение сегодня принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Во Львове с 16 апреля стоимость проезда в трамваях и троллейбусах вырастет на 2 грн – до 5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 10 апреля, принял исполнительный комитет Львовского городского совета.

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Согласно решению, стоимость разового общего билета на электротранспорт вырастет с 3 грн до 5 грн, а льготного проезда для учащихся и студентов – с 1,5 до 2,5 грн. Новые тарифы вступят в действие с 16 апреля.

Отмечается, что соответствующее решение согласовали с Антимонопольным комитетом и обсудили с Общественным советом при управлении транспорта Львовского городского совета.

Последний раз цену на проезд в электротранспорте Львова поднимали в сентябре 2017 года, тогда стоимость общего билета составила 3 грн, а льготного – 1,5 грн.

Ранее транспортная комиссия депутатов Львовского городского совета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов. Полный переход на электротранспорт и автобусы необходимо осуществить в течение пяти лет, решила комиссия.