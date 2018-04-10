Продажи новых коммерческих авто в Украине выросли почти на четверть

Наилучший результат продемонстрировала марка Renault с результатом 520 проданных авто.

Объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в январе-марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 22% и составил 2873 авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Согласно статистике "Укравтопрома", наилучший результат продемонстрировала марка Renault (продано 520 авто). Относительно января-марта 2017 года продажи новых коммерческих автомобилей Renault увеличились на 14%.

Второе место в рейтинге брендов заняла компания МАЗ. Автомобили минского автозавода получили 266 украинских регистрационных номеров, что на 74% больше, чем в первом квартале прошлого года.

На третьем место в рейтинге самых популярных марок коммерческих авто занял FIAT (265 авто), отстав на 1 автомобиль от МАЗа и на 3% от своего показателя прошлого года,

Также в пятерку лидеров первого квартала вошли Citroen, который нарастил реализацию почти втрое - до 258 авто, и Mercedes-Benz с двукратным ростом - до 252 новых коммерческих авто.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", продажи новых коммерческих автомобилей в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 38% и составили 11,5 тысячи авто.