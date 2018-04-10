Старт Ryanair в "Борисполе": МАУ не получала официальных уведомлений о передаче своих слотов

Ранее гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что ирландская авиакомпания Ryanair запустила продажу билетов без согласования с аэропортом "Борисполь" времени для обслуживания в терминале.

Крупнейший национальный авиаперевозчик в Украине компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будет защищать свои интересы в судебном порядке, если вопрос согласования времени обслуживания в аэропорту «Борисполь» ирландской авиакомпании Ryanair отразится на ее работе.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба авиакомпании МАУ.

«В случае нарушения действующего законодательства и законных прав авиакомпании со стороны какого-либо из игроков, МАУ будет защищать свои интересы в судебном порядке. В настоящее время авиакомпания МАУ не получала никаких официальных уведомлений о передаче своих слотов (время обслуживания в аэропорту – УНИАН) другому перевозчику», - говорится в сообщении.

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На прошлой неделе гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что ирландская авиакомпания Ryanair запустила продажу билетов без согласования с аэропортом "Борисполь" времени для обслуживания в терминале. По его словам, временные промежутки, которые Ryanair указывает в системе продаж как время вылета из «Борисполя», не могут быть предоставлены, потому что совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов и заняты другими авиаперевозчиками.

Рябикин предположил, что Ryanair может поставить аэропорт перед фактом, а потом заявить в СМИ, что «Борисполь» их не пускает.

В начале марта CEO авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, генеральный директор аэропорта "Борисполь" и генеральный директор аэропорта "Львов" подписали контракт об условиях обслуживания Ryanair в этих аэропортах.

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции, посвящённой приходу Ryanair на украинский рынок, сообщил, что Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро, а средняя стоимость билета будет 40 евро.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".