Фото нового Ford Focus четвертого поколения появились в Интернете

Машина получила полностью новый дизайн.

В Интернете опубликовали снимки нового четвертого поколения Ford Focus, машина получила полностью новый дизайн.

"Машину сделали на новой платформе. У нее новый дизайн кузова и интерьера, модель стала более просторной", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в авто внедрили комплекс систем безопасности. Авто получит переработанную подвеску и электроусилитель руля.

В Китае авто будет продаваться с объемом мотора 1,5 литра, в Европе объем двигателя будет достигать два литра. Продажи начнутся в 2018 году.

В Северной Америке машина появится в 2019 году.