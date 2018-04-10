Фото нового Ford Focus четвертого поколения появились в Интернете
19:00, 10 апреля 2018Транспорт/Связь
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Машина получила полностью новый дизайн.
В Интернете опубликовали снимки нового четвертого поколения Ford Focus, машина получила полностью новый дизайн.
"Машину сделали на новой платформе. У нее новый дизайн кузова и интерьера, модель стала более просторной", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в авто внедрили комплекс систем безопасности. Авто получит переработанную подвеску и электроусилитель руля.
В Китае авто будет продаваться с объемом мотора 1,5 литра, в Европе объем двигателя будет достигать два литра. Продажи начнутся в 2018 году.
В Северной Америке машина появится в 2019 году.
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