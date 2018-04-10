Продажи б/у автомобилей в Украине выросли почти на 80%

Лидирующую позицию в марте среди ввозимых б/у иномарок заняли автомобили Volkswagen.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 78% и составил 7,4 тысячи авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 52%.

По данным ассоциации, увеличение доли секонд-хенда на первичном рынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, а также со снижением средней цены предложения таких авто, потому что под льготу в 2018 году попадают уже и 8-летние авто.

"Лидирующую позицию в марте среди ввозимых б/у иномарок заняли автомобили Volkswagen, которым было выдано 1252 украинских регистрационных номеров. На втором месте автомобили марки Renault - 1126 штук. Замыкает лидирующую тройку Skoda, 696 бывших в употреблении автомобилей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тысячи авто.

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.