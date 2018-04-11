Добывало песок для строительства Крымского моста: оккупанты отреагировали на арест Украиной российского судна

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура приняла решение об аресте находящегося в порту Южный судна компании Trans Services Maritime.

Оккупанты заявляют, что судно-земснаряд, которое было арестовано в украинском порту Южный и добывало песок для строительства Крымского моста, "не могло выполнять эти работы".

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"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками", - рассказали ТАСС в инфоцентре "Крымского моста".

Как сообщал УНИАН, 10 апреля был наложен арест на российское судно, которое осуществляло незаконную добычу песка у берегов оккупированного Крыма.

"В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи", - написал глава ГПУ Юрий Луценко.