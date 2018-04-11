Добывало песок для строительства Крымского моста: оккупанты отреагировали на арест Украиной российского судна
08:04, 11 апреля 2018Транспорт/Связь
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Ранее сообщалось, что украинская прокуратура приняла решение об аресте находящегося в порту Южный судна компании Trans Services Maritime.
Оккупанты говорят, что арестованное в украинском порту судно не могло везти песок для Крымского моста / фото most.life
Оккупанты заявляют, что судно-земснаряд, которое было арестовано в украинском порту Южный и добывало песок для строительства Крымского моста, "не могло выполнять эти работы".
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"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке. Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками", - рассказали ТАСС в инфоцентре "Крымского моста".
Как сообщал УНИАН, 10 апреля был наложен арест на российское судно, которое осуществляло незаконную добычу песка у берегов оккупированного Крыма.
"В традициях РФ ворованный песок используют для незаконного строительства оккупантского моста в районе Керчи", - написал глава ГПУ Юрий Луценко.
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