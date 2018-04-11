"Выполнено на 75%": оккупанты похвастались новым этапом строительства Крымского моста (фоторепортаж, видео)

В целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75%, говорят оккупанты.

Строители приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста. Работа выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва, через несколько дней.

Дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам Крымского моста. До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции, передает "Крымский мост".

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Строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение. После того, как участок будет покрыт асфальтобетоном, строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

"В целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75%, а общая готовность полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, достигает 80%", - говорят оккупанты.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти Крыма приняли решение ускорить запуск автодорожной части моста через Керченский пролив. Ввод в эксплуатацию вместо декабря 2018 года запланирован на май.