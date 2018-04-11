Новые окна и кондиционеры: "Укрзализныця" показала отремонтированные вагоны (фото)

12:54, 11 апреля 2018
Транспорт/Связь
403
Новые вагоны уже курсируют в составе фирменных поездов первого и второго класс / фото facebook.com/Kravtsov.Evg

Читайте такжеВо Львове утвердили новые правила пользования электротранспортом

Об этом сообщает и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

"После самого сложного вида ремонта – капитально-восстановительного - вагоны купейного типа практически ничем не отличаются от новых. Это позволяет нам продлить их срок эксплуатации, а пассажирам путешествовать с комфортом", - говорится в его сообщении.

фото facebook.com/Kravtsov.Evg

Ранее Громадське со ссылкой заявление председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова сообщало, что стоимость билетов на поезда "Укрзализныци" с апреля 2018 года может вырасти на 12%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укрзализныця#ремонт#вагоны