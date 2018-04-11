Новые окна и кондиционеры: "Укрзализныця" показала отремонтированные вагоны (фото)

По словам председателя правления, в 2018-м планируется обновить практически половину состава.

"Укрзализныця" провела капитально-восстановительные работы в 29 вагонах. Теперь они с обновленным интерьером, новыми окнами, современной системой кондиционирования и всем необходимым для комфорта пассажиров.

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Об этом сообщает и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

"После самого сложного вида ремонта – капитально-восстановительного - вагоны купейного типа практически ничем не отличаются от новых. Это позволяет нам продлить их срок эксплуатации, а пассажирам путешествовать с комфортом", - говорится в его сообщении.

Ранее Громадське со ссылкой заявление председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова сообщало, что стоимость билетов на поезда "Укрзализныци" с апреля 2018 года может вырасти на 12%.